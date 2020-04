Londýnská rodina vzala izolaci se vší vážností. Svůj domov přemístila mimo pevninu

To, co mladým lidem na lodi dělá největší starost, není ovšem ani tak nutnost pravidelně vystupovat na břeh kvůli nákupům a podobně. Je to spíše změněné chování obyvatel Londýna. Ti, ve snaze vyhnout se společenskému kontaktu, opouštějí totiž houfně hlavní ulice a své cesty přesměrovávají do postranních uliček i na chodníky lemující plavební kanály. Dříve opuštěná místa se tak stala nyní relativně živými a frekventovanými cestami. Dan proto připouští, že jejich ochota opouštět loď je v současnosti minimální.