Kvůli pandemii přišel o penzion, tak si na jihu Čech postavil vlastní domek v korunách stromů

„Před pandemií jsme měli v pronájmu penzion v centru Českého Krumlova, ale bohužel turisté přestali jezdit, tak jsem dumal nad tím, co vlastně dělat dál,” vysvětlil s tím, že dnes už by znovu do pronájmu nešel.

„Nejobtížnější bylo pracovat na žebříku, měl jsem k tomu horolezecký postroj. Musel jsem na tom tahat i čtyři metry dlouhé palubky. Navíc mám celkově strach z výšek, takže když třeba zafoukal vítr, bylo to nepříjemné. Ale řekl jsem si, že když jsem to začal, tak to za mě nikdo nedodělá. Bylo to náročné, zhubl jsem několik kilo a nabral pár svalů,” popsal s úsměvem.