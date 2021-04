Koupelnám vévodí velkoformátové obklady

Nejznámější obklady v dnešní době jsou jednoznačně ty keramické. Jsou odolné, a když sáhnete po kvalitnějších typech, poslouží vám desítky let.

V žádném případě to ovšem neznamená, že toto tradiční řešení musí být nudné. Naopak! Výrobci obkladů a dlažeb přicházejí každý rok s novinkami, jak v technologiích, tak i v designu.

Poslední měsíce nám přinesly novou zkušenost detailnějšího a hlubšího vnímání našeho okolí, domova i přírody, často doprovázenou také neodbytnou touhou kreativně si vylepšit domácí či pracovní prostředí, mít víc příjemných prožitků. A právě na to se designéři nyní soustředí.

Jak na to

Co se starými obklady v koupelně

Dlouho byl tento druh obkladů kvůli vysoké ceně dostupný jen pro někoho, ale to už teď neplatí. Stále stojí o něco více než některé keramické obklady, ale částka je pro mnoho lidí již akceptovatelná.

„Pokud se pro obklady z přírodního kamene rozhodnete, mějte na paměti, že se jde o savý materiál,“ upozorňuje Adéla Kadlečíková. Co to znamená? Abyste kámen mohli udržovat v čistotě, neobejdete se bez vrstvy laku a impregnace z přírodního oleje. To s sebou přináší také větší výdaje.