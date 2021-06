Klimatizací lze v létě chladit, v zimě pak i topit. Víte, jak na to, aby se to vyplatilo?

Důležité také je, aby měla klimatizace dostatečný výkon umožňující efektivní využití spotřebované energie na vytápění. K vytápění se proto hodí nejlépe zařízení spadající do nejvyšších energetických tříd od A++ výše. Důležitá je rovněž jejich hlučnost, ta by měla být co nejnižší, protože nikdo nechce platit za teplo tím, že bude poslouchat hlasité hučení. To by se navíc mohlo brzy stát i zdrojem sporů se sousedy.