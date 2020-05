Kdo se ostýchá říci si doma o soukromí, používá neverbální gesta. Ta ale nemusejí stačit

Z průzkumu mezi tisícovkou respondentů nazvaného Life at Home, který švédská společnost každoročně realizuje, vyplynulo, pro koho bývá doma soukromí hůře dostupné. Jsou to ti, kteří pečují o někoho dalšího (20 procent), studenti a mladí lidé ve věku od 18 do 34 let, kteří žijí buď s rodiči, nebo se spolubydlícími (20 procent) a také rodiče s malými dětmi do sedmi let (24 procent).