Kde oslavit silvestra? Dejte přednost pohodlí domova

Další vlna pandemie koronaviru ovšem spíš motivuje k uskutečnění komornějších domácích oslav. Taková domácí oslava může také stát za to. Jen to bude chtít určitou přípravu.

Odvázat se můžete také při kombinaci barev, nebo naopak zvolit decentnější variantu a vše ladit do jednoho odstínu. Zkrátka, co se týče výzdoby, fantazii se meze nekladou.

Inspirovat se můžete třeba španělskou kuchyní a podávat tapas . To je druh předkrmu, který je ve Španělsku velmi oblíbený. Servíruje se v různých podobách. Chybět by neměly šunky, salámy, klobásy. Mezi ty typické platí třeba sušená šunka Jamón, pikantní salám chorizo či klobása salchichón.

Samozřejmě to bude chtít i něco lehčího. Třeba talíř se zeleninou nebo ovocný salát. A chybět by v rautu nemělo ani nějaké to sladké jídlo a dezerty. Zvláště pokud s vámi budou slavit i děti. Muffiny, vaflemi či lívanečky se jim určitě zavděčíte. Stejně tak zmrzlinou.

Promyslete si také, kam umístíte improvizovaný bar a jaké nápoje budete podávat. Nealko, pivo a víno jsou základ! Na silvestra to ale asi bude málo. Co by to totiž bylo za party bez míchaných drinků?