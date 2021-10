Interiérový design preferuje střídmost

Stále se nosí minimalismus a návrat k přírodě. Tedy mít toho doma co nejméně, vlastnit jen to, co skutečně používáme. A to je dobře, neskladujte staré věci, raději je prodejte, ty nefunkční opravte nebo vyhoďte. S uvolněným prostorem získáte najednou spoustu místa, které lze prakticky využít.