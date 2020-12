Interiér tepající útulnem, který je zabydlený tak akorát

Zadání investora bylo vytvořit komfortní zázemí pro čtyřčlennou rodinu, která se může do budoucna rozrůstat. Majitelé si současně přáli, aby vybavení mělo svou podstatu a aby bylo finančně dostupné.

K dekorování si pak přizval stylistku Báru Holcovou, která do Davidovy decentně laděné koncepce, postavené na bílé a dekoru dřeva, vnesla jemnou ženskou energii a teplo domova. Autor interiéru v zásadě do výběru doplňků nezasahoval, nebylo to potřeba.