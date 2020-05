Hitem jsou umyvadla na desce

Co neumí keramika, to ale dokáže kompozitní materiál nazývaný litý mramor. Vyrábí se ze směsi mletého dolomitu a dalších druhů vápenců s polyesterovou pryskyřicí. Díky tomu si zachovává vlastnosti přírodního originálu (mramoru), zároveň eliminuje jeho nevýhody.

Umyvadlo Lyra Plus v moderním geometrickém provedení odpovídá aktuálním trendům. Instalovat ho lze samostatně s designovým sifonem Mio nebo s nábytkovou řadou Lyra Plus.

Plusem je také skutečnost, že umístění vodovodní baterie se nemusí řídit přesně určeným místem. Umyvadla určená na desku nemají totiž otvor pro baterii. Tu si můžete umístit přesně tam, kde se vám to bude hodit – klasicky za umyvadlem nebo třeba z boku.

V každém případě vhodnější je vyšší stojánková baterie, ideálně kolem 30 cm. Variantou může být i baterie zabudovaná do zdi pod omítku nad umyvadlem.

Přece jenom prostor kolem umyvadla přichází velmi často do kontaktu s vodou. Dalším rizikovým místem při pronikání vlhkosti dovnitř desky jsou její hrany, které by měly být lepeny polyuretanovým lepidlem. To vytvoří na hraně vodotěsný spoj.