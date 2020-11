Fasáda domu připomíná tangram, ukrývá v sobě tajnou cestu od sklepa až na střechu

Když se setkala pětičlenná rodina z australského Brunswicku se svými architekty, byl to jeden z těch okamžiků, na něž ani jedni nezapomenou. Okamžitě si padli do oka, a tak nový dům, nazvaný Union House, byl doslova společným dílem všech. Pro architekty to pak byl přesně ten typ klientů, o nichž sní každý.