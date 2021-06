Dvojice ze 160 let starého domu vytvořila barevný zámotek

Jeho cena, v přepočtu 5,1 milionu korun, však byla pro muže ve věku 27 let přijatelná, s dalšími náklady na opravy a proměnu jim musela vypomoci banka. O rekonstrukci domu si vedou blog pod titulem 2 Boys 1 House a vytvořili si také stejnojmenný účet na instagramu. Právě na blogu se svěřili, že zpočátku neměli úplně jasnou představu, co všechno je čeká.

S pracemi začali v prosinci 2018 a pokračovali dalších osm měsíců. Pak si dali půl roku pauzu, aby načerpali nové síly a našetřili něco peněz. Následně přišla pandemie koronaviru a s ní lockdown. To byla příležitost se znovu pustit do práce.

Velký důraz kladli především na barevné vyznění každé z místností. Zařízení si vymýšleli sami, přičemž do každé z nich vložili nějaký malý detail, aby pozvedli její náladu, říkají. „Bylo třeba hodně práce, abychom jej modernizovali, ale přesto jsme se do tohoto projektu pustili. Naším cílem bylo přeměnit tento dům na moderní a barevný kokon,“ svěřili se agentuře Jam Press.

První místností, kterou si při práci vzali na paškál, byla kuchyň. „Nebyla to vůbec kuchyň. Vše jsme v této místnosti museli vytvořit,” poznamenávají k tomu na svém blogu.

Poté, co si ověřili, že přiznané cihlové zdivo vypadá dobře v kuchyni, rozhodli se dát mu prostor v další části domu, do jejíž rekonstrukce se pustili, a tím byla vstupní hala. Její štukové omítky v kombinaci bílé a syté tmavě červené nebyly to pravé ořechové.