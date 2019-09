Uhlově černá barva se vrací jako trend do minimalistických kuchyní

To ale můžete změnit, když černou zkombinujete s leskem, který jí dodá jiný rozměr, a také s větším množstvím světlých barev. Prostor pak bude působit elegantně a noblesně, ale ne depresivně.

Foto: VG New Trend

Tmavé kousky svým vzhledem připomínají trochu siluety nebo stíny, volte je proto spíš do větších a prostornějších kuchyní. V menších mohou prostor opticky zmenšovat, což nebývá žádoucí.

Černé kousky do kuchyně se hodí hlavně do pánských domácností.

Prvky v uhlově černé barvě jsou tak trochu designovým výstřelkem, který ocení spíš mladší generace. Rozhodně se nehodí do interiérů zařízených v klasickém, koloniálním nebo v něžném Provence stylu.

Černý nábytek a doplňky do jídelen a kuchyní naopak zapadnou do uměřených minimalistických interiérů a také do prostor zařízených v trendy brutalistním stylu. Tomu vévodí surové materiály, jako je beton nebo ocel a právě i drsnější kousky, které rozhodně nepůsobí vtíravě líbivým dojmem.