Dvě stovky tuzemských staveb usilují o titul v soutěži Česká cena za architekturu

Do klání Česká cena za architekturu pořádaného Českou komorou architektů se i letos mohla přihlásit díla realizovaná na území Česka v posledních pěti letech. Účast je o dost vyšší než v roce předchozím (170), letos se o titul uchází 201 staveb. To, co porota i tentokrát ocení, je mimo jiné i udržitelnost soutěžících realizací.