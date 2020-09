Duplitektura je architekturou nápodoby. Jaký je ale její smysl?

Je to zvláštní pocit pro Evropana, když se prochází ulicemi východočínského města Chang-čou a tam náhle narazí na Eiffelovu věž. Pravda, už na první pohled je zřejmé, že nejde o úplný originál, vůči němuž se poněkud „srazila” na pouhých 108 metrů, ale pořád je místní dominantou a pořád má své nezaměnitelné rysy.

Není to ale jen Eiffelova věž. Své o duplikaci evropské architektury vědí obyvatelé Hallstattu ze sousedního Rakouska. Ani v jejich případě se Číňané nijak nerozpakovali a romantickou vesničku pyšnící se zápisem na seznamu kulturního dědictví UNESCO zkopírovali s takovou přesností, až to zaráží dech.

Vznik imitace rakouského městečka Hallstatt. Číňané kvůli ní vybudovali i umělé jezero, aby iluze byla co nejvěrnější.

Na druhé straně stojí i vysvětlení sahající hluboko do historie čínské kultury a vzdělanosti. Systém výuky malířství, kaligrafie a dalších disciplín byl v Číně odjakživa založen na kopírování a nápodobě. Kopírováním mistrovských děl se žáci učili a procvičovali své dovednosti.

Jestliže později jejich vlastní díla pak začali druzí napodobovat, znamenalo to, že se i oni sami stali mistry. Kopírování architektonických skvostů lze proto chápat i jako vyjádření obdivu a uznání.

