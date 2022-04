Drobnosti, se kterými váš šatník dostane řád

Zná to nejeden z nás. Na začátku si řeknete, že ve skříních přece stačí police, pár šuplíků a šatní tyč. Časem ale zjistíte, že to zrovna dokonalé řešení není. Police jsou třeba příliš vysoké, a vy tak máte na sobě v komínku naštosovaných spoustu věcí a ztrácíte v nich přehled. Navíc je pak oblečení věčně rozházené.

Řešení je přitom snadné. Na trhu je k dostání nespočet různých doplňků a organizérů do skříní, s jejichž pomocí chaos a nepořádek snadno zkrotíte.

Do širokých polic se hodí oddělovač komínků, díky němuž hromádky budou držet hezky srovnané. Problém s příliš vysokými policemi můžete elegantně vyřešit závěsnými poličkami či drátěnými koši. Tak rozložíte oblečení do dvou vrstev a ještě k němu budete mít snadnější přístup.

Jak na to

Čtyři kroky k šatníku jako ze škatulky Jak na to

Úložný koš Styles v designu imitujícím ratanovou vazbu se hodí do všech místností v domě. Skvěle se osvědčí v ložnici, koupelně nebo šatně. Cena 229 Kč

Spodní prádlo, ponožky, ale i šátky, pásky, čepice a rukavice či sluneční brýle tak získají své pevné místo. Do větších organizérů snadno uložíte rovněž trička. A zkuste je do něj poskládat vertikálně, bude to přehlednější.