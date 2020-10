Dřevostavba byla jejich osudem: Dům nám postavili za dva týdny, pochvalují si manželé

Vladimír: Já původně pocházím ze středních Čech, ale na Liberecku žiji už skoro 30 let, takže se v podstatě považuji za místního.

Monika: Když děti dospěly, odjely studovat do Prahy a nám byl ten dům najednou velký. Velké pokoje zely prázdnotou, bylo mi z toho smutno. Oba jsme s manželem věděli, že musíme něco změnit, a shodli jsme se na tom, že půjdeme jinam.

Vladimír: Manželka už nechtěla klasicky stavět, představa roku až dvou na stavbě ji vůbec nelákala. A přišla s dřevostavbou. To jsem ale zásadně odmítal já. Nevěřil jsem, že stěna ze dřeva udrží třeba kuchyňskou linku plnou nádobí. Taky jsem si hned představil pohádku O třech prasátkách, jak tam vlk jen foukne a celý dům se zbortí... Tak nějak jsem si představoval dřevostavby.

Jeli jsme se sem podívat a dali jsme se do řeči se sousedy, kteří mají dřevostavbu. Pozvali nás k sobě a celý dům nám ukázali, což nám, a hlavně manželovi, usnadnilo rozhodování.

Monika: Chtěli jsme hlavně v dosahu všechny důležité služby, což náš pozemek splňuje do puntíku. Na autobus je to pět minut, je tady doktor, policie, škola, a hlavně máme krásné okolí na vycházky.

Monika: Když jsme se sem před pěti lety přijeli podívat, nabízely se pouze pozemky pro řadové domky. Ten jsme ale nechtěli. A manžel tehdy stál tady na této parcele a říkal, že by se mu líbila. Oba jsme tu cítili pozitivní energii, klid a pohodu. Zavolali jsme majitelce, že bychom o pozemek měli velký zájem, a ta do hodiny volala zpátky, že je náš.

Vladimír: Víte, jaký je v této lokalitě dobrý pozemek? Takový, ze kterého je vidět na Ještěd. A to od nás je.

Vladimír: Veškeré inženýrské sítě byly dovedeny na hranici pozemku. Přípojky jsem si dělal sám, a to včetně plynové, kterou teď sice nevyužíváme, ale s rostoucími cenami za elektřinu se to v budoucnu možná změní.

Monika: Ano, věděla jsem, co je potřeba, a nachystala jsem si dopředu všechny podklady ohledně sítí ještě před projektem. Asi do měsíce se mi všechny „vyjadřovačky“ vrátily odsouhlasené.

Samotné stavební povolení pak bylo vyřízeno za 21 dnů. Neměli jsme žádný problém, všechno šlo jako po másle. Určitě to ale bylo také tím, že jsme oba z oboru, takže víme, kde co má být, a všechno jsme pečlivě nachystali, včetně doplněné projektové dokumentace, kterou od dodavatele dřevostavby neobdržíte ve stavu předložitelném pro stavební úřad.

Monika: Malý problém jsme řešili pouze s odborem životního prostředí. Jinak bylo až neuvěřitelné, jak vše proběhlo bez problému. Asi to tak mělo být.

Odstěhovali se do dřevostavby za Prahu. Jejich syn se díky tomu uzdravil Tipy a trendy

Monika: Na realizační firmu jsem narazila už dříve v nějakém článku. Hodně je tam chválili, tak jsem si našla jejich webové stránky a firma se mi zalíbila. Manžel to ale tehdy odmítl, a až když jsme přijeli sem a viděli dům sousedů naživo, změnil názor.

Vladimír: Jako stavební technik jsem ale chtěl mluvit i s projektantem, než se rozhodnu. Takže jsme si našli, kde má firma nejbližší vzorový dům, a jeli se tam podívat a promluvit si s projektantem. Stálo to za to, vše nám vysvětlil a poradil.

Monika: Bylo to všechno strašně rychlé. V říjnu jsme našli pozemek a během dvou týdnů jsme podepisovali smlouvu. V listopadu a prosinci jsme vybírali dům, v únoru už jsme měli hotový projekt, v květnu jsme již měli vyřízené stavební povolení.

Monika: Je to tak. 13. října ráno začali s hrubou stavbou a večer byla hotová. Říkali nám tehdy dopředu, že potřebují toho třináctého mít vchodové dveře, ty jsme si dodávali sami, aby mohli dům zamknout. A opravdu, večer zamykali dveře od hotové hrubé stavby - 27. října nám pak předávali hotový dům.

V den předání mi volali a říkali mi, ať si s sebou vezmu bačkory. Myslela jsem, že si ze mě dělají legraci, ale tady to bylo opravdu kompletně hotové. Okna, radiátory i podlahy – vše bylo perfektně umyté a uklizené.

Vladimír: Ano, garáž. V projektu bylo pouze garážové stání, to jsme ale zrušili a postavil jsem klasickou zděnou garáž. Když se lila základová deska, dělal jsem současně i základy pro garáž.

Vladimír: Samozřejmě byly, jako u každé stavby. Tomu se nevyhne nikdo. Ale vždy je to o tom, jak se vzájemně komunikuje o řešení. Tady nebyl žádný problém, vždy se dospělo ke shodě a toho si dodnes vážíme.

Vladimír: Neměli jsme na výběr. Na tomto pozemku byla spousta omezení a bungalov by se nám sem nevešel.

Monika: Původně jsme patrový dům nechtěli, říkali jsme si, že se nám už nebude chtít chodit do patra. Ale nakonec jsme za to rádi, vlastně nás ty schody udržují v kondici.

Monika: Hrozně dlouho jsme řešili krbová kamna a strávili jsme nad tím opravdu spoustu času. Jak jsme se ale zabydleli, zjistili jsme, že tu je obrovské teplo a že kamna vůbec nepotřebujeme. A to jsem se toho bála.

Nemám ráda zimu, takže jsem si vymínila větší radiátory oproti projektu. Nakonec je tu ale krásně teplo a větší radiátory by ani nebyly potřeba.

Vladimír: Projektant nám kamna od začátku vymlouval s tím, že je ten dům natolik energeticky vyvážený, že je určitě potřebovat nebudeme. Já si navíc hned na začátku do projektu místo klasického fasádního 10cm polystyrenu prosadil 16cm grafitový, který má o 20 % lepší izolační vlastnosti.

Vladimír: Okna mají trojsklo a hlavně venkovní žaluzie. To je asi nejlepší počin, který jsme mohli udělat.

Monika: To byla jediná věc, která mi opravdu chyběla u našeho předchozího domu. Tehdy jsme do nich nechtěli investovat, ale pak jsme toho celou dobu litovali.

Takže první, co jsme panu projektantovi řekli, že hlavně chceme předokenní žaluzie. V zimě chrání a teplo z domu neuniká, v létě naopak nepouští teplo dovnitř.

Kuchyň je v této domácnosti uspořádaná do písmene L.

Vladimír: Když v létě odcházíme do práce, žaluzie zatáhneme. A když se odpoledne vrátíme domů, je tady příjemných 22 stupňů.

Vladimír: Nemáme. Na začátku jsme se s projektantem bavili jak o tepelném čerpadle, tak o fotovoltaice a solárních panelech, ale když jsem si to propočítal vzhledem k nákladům a životnosti, zjistil jsem, že se nám to nevyplatí.

Vladimír: Je to samozřejmě dáno i životní etapou. S malými dětmi je spousta starostí a na dům není už tolik času. Teď, když jsme tu sami, máme na vše čas a můžeme si ho užívat.

Monika: Určitě ano, já jsem nadšená a neměnila bych. Manžel se na začátku hodně bál a byl proti, to já jsem byla ta, která chtěla změnu.

Vladimír: V naší rodině totiž vždy platilo, že „dům je grunt na život“. Pochopil jsem ale, že dnes už je to jiné a není důvod lpět na něčem, co je přežité.

Vladimír: Asi bych ještě přidal izolaci na střeše, stejně jako jsem to udělal u obvodových zdí. Nemůžu říct, že by se nám podkroví přehřívalo, ale ten tepelný komfort je jiný než v přízemí.

Monika: Určitě rychlost, s jakou to všechno šlo. To bylo neuvěřitelné. A taky preciznost a čistota, s jakou montážníci vše udělali. Byli jsme opravdu nadšení z přístupu celé firmy a všech, kteří se na stavbě podíleli. Všichni do jednoho byli úžasní a dodnes na ně vzpomínáme.