Domek hravého tvaru vychází z příbytků pro kolonizátory Marsu

Zajímavostí domku bylo, že jej navrhli tak, aby pro jeho stavbu bylo třeba naprosté minimum zásahů lidské ruky. Jako hlavní stavební materiál posloužilo to, co je dostupné na rudé planetě.

Vycházejíce z charakteru Marshy tak vytvořili nový návrh lidského obydlí, ovšem pro pozemské užití. Nazvali jej Tera. Jak ale sami autoři přiznávají, když člověk „sloupne” obal z Tery, to, co na něj vykoukne, bude v podstatě čistokrevná Marsha.

„Domníváme se, že tento materiál lze opakovaně recyklovat. Když už budovu nebudete potřebovat, můžete ji rozdrtit, recyklovat a znovu ji vytisknout někde jinde, což je něco, co nikdy nemůžete udělat s betonem nebo tradičními stavebními materiály. Chceme, aby lidé přehodnotili nejen to, co to znamená stavět, ale co to znamená žít,” řekl agentuře AP David Malott, šéf a hlavní architekt AI Space Factory.