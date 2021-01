Designérka vytvořila z dvoupodlažního bytu luxusní prostor

„Snaha umístit velká ateliérová okna do zkosené střechy nad obývacím pokojem však neprošla schvalovacím procesem památkářů. Museli jsme si vystačit pouze s menšími okny. Výsledkem je šachovnicová kompozice menších oken, která působí téměř jako sochařské dílo,“ říká autorka zdařilé rekonstrukce bytu vytvořeného někdy počátkem devadesátých let.

Prostornou šatnu umístila do hlavní ložnice a také do vstupní haly, kde je samostatná šatna na kabáty. Prostor pod schodištěm využila pro nenápadné výsuvné regály, určené k uložení obuvi. Dostatek skříní je i v kuchyni a na ni navazující jídelně a stejně tak v obývacím pokoji.

„Polemika byla vedena ohledně koupelny v hlavní ložnici, zda by měla být uzavřená, nebo otevřená do ložnice (samozřejmě že WC by bylo řádně odděleno dveřmi z důvodu soukromí). Nakonec jsem se ale nechala přesvědčit o klasickém uzavření koupelny, protože byt se bude prodávat a otevřené řešení není to, s nímž se každý ztotožní,“ vysvětluje designérka.