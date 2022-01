Dejvická vila Antonína Černého má originální vzhled díky široce vysazené střeše

Strana kolem Matějské ulice se zastavovala na celé Babě jako poslední na samém sklonku třicátých let minulého století. Všechny domy, které ji lemují, mají datování mezi lety 1939 až 1940. Mezi nimi právě Černého vila, která jako by završovala nejzářivější babskou etapu, funkcionalistickou.

Antonín Černý patřil ke generaci architektů, kteří do praxe vstoupili v době, kdy se už navrhovala stylově nová architektura. Černého vila svým vnějším výrazem tak už jasně ukazuje, že je pozdější. Od ostatních staveb v lokalitě se odlišuje několika výraznými prvky, mezi nimiž je zřejmě nejnápadnější široké vysazení střechy.

V přízemí je vysunuté závětří, na které na jednu stranu navazuje pod jednotící markýzou vjezd do garáže a na stranu druhou vstup do domu, ve kterém dveře nejsou obráceny přímo proti ulici, ale jsou otočeny stranou, do vlastního předprostoru.