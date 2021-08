Co mají umět interiérové dveře

Klikou, mušlí, madlem, elektronikou... dveře dnes v závislosti na typu otevírání ovládáme nejrůznějšími způsoby a inspirovat se můžeme i velmi netradičními klikami co do tvaru i technologického zpracování. Některé moderní kliky nabízejí osvětlení. Umožňuje to mikrotrubička zabudovaná do jejich pohledové plochy. „Její jemné světlo není ve dne téměř patrné, ale v noci jej rozhodně nepřehlédnete," říká designer Roman Ulich z firmy M & T. Mikrotrubička svítí nepřetržitě, a to bez baterií i přívodního elektrického kabelu. Její svítivost je garantována po dobu 20 let. A jde to i bez kliky. Systém M & T magnetic spočívá v zapracování velmi silných magnetů do dveřní zárubně a naproti do dveřního křídla. „Když se k sobě obě části přiblíží, magnetická síla plynule dveře dovře, a to bez vysunutí jakékoli střelky,” vysvětluje Roman Ulich. K ovládání dveří stačí pouze úchopné madlo.