Chladná zima s pandemií se podepsaly na větším počtu požárů od komínů v topné sezoně

„Podle nejnovější statistiky hasičů došlo během topné sezony od října 2020 do konce března 2021 ke zvýšení počtu požárů od komínů na 1116. To je o 166 požárů více než v minulé topné sezoně a jedná se o největší nárůst za posledních 6 let. Společenstvo kominíků České republiky hledá vysvětlení v poměrně tuhé zimě, nedbalosti provozovatelů, ale také okolnostech spojených s epidemickou situací v naší zemi,“ říká Petr Dušek, mluvčí Společenství kominíků ČR.