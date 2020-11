Chcete stylovou židli? Inspirujte se ikonami

Na doporučení jednoho z návštěvníků výstavy, rakouského kancléře Metternicha, přesídlil Thonet i s rodinou do Vídně. Aby vyhověl rostoucí poptávce, založil v roce 1856 další továrnu, a to v moravských Koryčanech. Výroba se zde rozběhla o rok později a firma se brzy rozšířila o závody ve Vsetíně a v Bystřici pod Hostýnem, v kraji plném bukového dřeva potřebného k výrobě.

Když Charles Eames vysvětloval proces jejího vývoje, prohlásil, že „židle by měla vypadat stejně dobře při pohledu shora i zdola. Má-li to být židle, měla by to být celistvá židle.“