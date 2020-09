Češi často rekonstruují sami. Konzultace s odborníkem by jim ale někdy ušetřila čas i peníze

Češi se při rekonstrukcích svých domů a bytů obejdou nejenom bez služeb bytových architektů a designérů, ale překvapivě většina z nich vše zvládne i bez řemeslníků. Vyplynulo to alespoň z průzkumu, který si Raiffeisen stavební spořitelna nechala zpracovat u společnosti NMS Market Research.

Polovina lidí (46 %) se chce do rekonstrukce pustit výhradně svépomocí, naopak jen 15 % by nechalo úplně všechny práce na řemeslnících. Zbytek si najme profesionály, ale s drobnými úkony jim pomůže.

Při výběru, do čeho všeho se lidé pustí sami, rozhoduje samozřejmě charakter jednotlivých prací a stavebních úprav. Čím jednodušší a méně odborné jsou, tím je větší pravděpodobnost, že profesionálové ke koruně nepřijdou.

Do rekonstrukce se většina lidí pouští s pochopitelnými, a mnohdy i oprávněnými obavami. Tou nejčastější je navýšení rozpočtu oproti původně plánované sumě.

Ač se to na první pohled může zdát jako protimluv, spoustě zbytečných výdajů lze zabránit přizváním již několikrát zmíněného bytového designéra. Jsou to sice peníze navíc, ale právě tito profesionálové mají dobrý přehled o trhu, zkušenosti a hlavně vymyslí řešení přímo na míru svému klientovi. Tím odpadají výdaje na zákroky, které by se v budoucnu neosvědčily.