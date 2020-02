Banka dělala majitelům domu problémy, ke kompromisům se dohnat nenechali

Na domě je zajímavé například to, že se v něm dešťová voda využívá kromě zalévání i na splachování a praní. Majitelé měli velké těžkosti se získáním hypotéky a dnes by určitě nainstalovali do domu i rekuperaci.

Já jsem nikdy dům nechtěl. Celý život jsem bydlel v paneláku a manželka to měla podobně. Později jsem dospěl do fáze, že bych si možná dům pořídil, ale maximálně nějakou řadovku s malinkou betonovou zahrádkou na posezení.

No a dneska máme pozemek 1000 m² a sám rád chodím okopávat záhonky. Moje máma se mi za to vždycky směje. Asi jsem se zkrátka změnil, mám jiné priority.

Jediné, co pomáhá, je mít otevřené všechny dveře do všech místností – zvuk se tak rozbije. Tohle se nám zkrátka moc nepovedlo, ale dá se s tím žít.

V obci je tlaková kanalizace, takže musíme mít na pozemku jímku, do které jdou všechny splašky. Je tam čerpadlo, které se zapíná ve chvíli, kdy hladina stoupne na nějakou úroveň, a odčerpá se do čističky.

Tato technologie je drahá, je k ní zapotřebí elektřina kvůli čerpadlu a nemůžeme splachovat například vlasy, protože čerpadlo má v sobě nože, na které by se vlasy mohly namotat, čímž by se zaseklo. Vnímám to jako nevýhodu, my jsme ale neměli volbu, přišli jsme už k hotovému.