Architekt navrhl dům, který tančí loukou

„Irsko má stavby z kamene v krvi. Tento dům je inspirován desítkami na sucho stavěných kamenných zídek v okolí. Tyto lidmi vytvořené pruhy v krajině jsou hmatatelnými svědky minulosti. Místní farmáři použili to, co měli k dispozici a díky své dovednosti to mohli předávat dalším generacím. Kámen nasbírali na zorané půdě a z místních lomů a vyznačili jím rodinné državy, znovu a znovu přerozdělované v průběhu let,” popisuje architekt prostředí, do nějž dům navrhl.