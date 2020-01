Aranka učí své obyvatele žít zodpovědně a šetrně

Elegantní zaoblené rohy, precizní řezbářská práce, to vše hovoří jasně o tom, s jakým nadšením byla vyrobena. Ostatně, náklady na vývoj a realizaci dosáhly 3,6 milionu korun.

To, co ale stavbu odlišuje od běžných minidomků, je její technologické vybavení, které obyvatele nijak nezatěžuje a po většinu času nevyžaduje jeho pozornost. V případě zájmu ale poskytne spoustu zajímavých informací. Člověk si z nich snadno vytvoří představu o tom, jak domek pracuje se zdroji a především, jak je na tom on sám s šetrností při zacházení s energií a s vodou.