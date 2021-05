Trápení s bytem nad podzemní garáží

Další problém související s vjezdem do garáží si uvědomil pan Oldřich až po čase. Okna v bytě by měla sloužit i k větrání. Pokud jsou ale nad vjezdem do garáže, k větrání asi moc nebudou. A pokud jsou to okna místností, kde se spí, bude problém opravdu velký. A to se bohužel stalo u pana Oldřicha.