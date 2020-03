Příliš hlučné tepelné čerpadlo

A co dál? Nepoužívat tepelné čerpadlo v nočních hodinách od 22 do 6 hodin? To je trochu nepraktické. Pořídit na tepelné čerpadlo protihlukový kryt s dostatečným útlumem hluku? To je trochu drahé. Venkovní jednotku přemístit před jinou fasádu rodinného domu? To je ve stavu dostavěného domu dost komplikované a rovněž drahé.