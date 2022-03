Založte si záhon s květnatou loukou

Na dlážděné terase, na střeše uprostřed velkoměsta i jinde, kde není možné kopnout rýčem do země, postavíme záhon se zvýšenými okraji. Nemusí být hluboký, stačí okolo 20 cm. Rám z fošen je stlučený raz dva a neváží ani nestojí tolik, co obruba z kamene či cihel.

Když je zemina čistá, jemňounce drobtovitá, otočíme hrábě hřbetem dolů a povrch uhladíme do roviny. Pak do záhonu zapustíme nášlapné desky. Není to ani tak kvůli snazší údržbě, ta spočívá především v potírání plevele, jako spíš pro kouzelný pocit, který nás obejme, když se ocitneme v nitru barvité změti, kam bychom se jinak dostali jen za cenu pošlapaných květů.