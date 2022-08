Založte si kvetoucí apatyku

Záhon zasvěcený bylinkám má magické kouzlo. Jak ho založit a co v něm můžeme pěstovat?

Pro inspiraci jsme vyrazili do zahrady v Brodku u Konice nedaleko Prostějova, kterou v roce 2009 vybudovala Jarmila Podhorná, zakladatelka manufaktury na výrobu tinktur a olejů pro přírodní léčbu.

Ukázková bylinková zahrada přiléhá k růžovému domku s prodejnou. Už prvotní pohled přes plot budí dojem, že by mohla sloužit jako předobraz jakéhokoli herbáře.

Hustá síť dlážděných cestiček umožňuje pohodlnou chůzi čistou botou v jakémkoli počasí. Navíc zpřístupňuje záhony ze všech stran, tím je péče o ně snazší, a my můžeme podrobně studovat, jaké rostlinky na nich rostou.

V orientaci mezi druhy a odrůdami pomáhají cedulky s názvem rostliny, místem, odkud pochází, a jejími léčivými účinky. Každá bylinková zahrádka by je měla mít, je to praktický, a navíc pěkný doplněk.

Co políčko, to rozmanitá všehochuť. Všem dobře známé druhy v nich nejsou překvapením. Co však udivuje, je vřelý vztah s bylinkami a léčivkami exotického původu.