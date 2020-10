Víte, který detail nesmíte při instalaci okna opomenout? Bez něj vás čeká jen samé trápení

„V rámci moderní výstavby rodinných domů považujeme aplikaci těchto pásek za běžný standard! Na okenní rám se lepí oba druhy pásek ještě před jeho zasazením do stavebního otvoru. Z interiérové strany se lepí parotěsné pásky, na vnější stranu pak přijdou pásky paropropustné. Instalace externí paropropustné pásky zajišťuje, aby do připojovací spáry (mezi oknem a stěnou) nevnikala dešťová voda a zároveň docházelo k odvodu vodních par. Interiérová parotěsná páska zabraňuje vniku vodních par do připojovací spáry z interiéru.