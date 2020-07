Veganské a raw diety pro psy a kočky - majitelé netuší, jak moc svým mazlíčkům mohou škodit

Jak na to

O tom, že spousta chovatelů psů a koček má se svými čtyřnohými mazlíčky velice úzké pouto, není pochyb. Všechno by ale mělo mít své meze a i nad tou nejoddanější vazbou by měl vítězit selský rozum. Chovatelé, kteří jsou sami vegani nebo vitariáni, tj. nejedí potraviny živočišného původu, resp. vařené pokrmy, by možná měli uvažovat o býložravém zvířeti.