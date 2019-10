Vakoveverky jsou noční tvorové, přes den si s nimi nepohrajete

Přes svůj český název nemá tento tvor s naší veverkou mnoho společného. Pochází z Austrálie a je to vačnatec, jak jméno napovídá. Navíc ve srovnání s naší veverkou obecnou umí pěkně plachtit, čímž se v přirozeném prostředí dostává ze stromu na strom.

Vakoveverka je tvor o velikosti okolo 30 cm, dvě třetiny této délky tvoří ocas. Samice má hmotnost něco málo přes 100 gramů a samci jsou až o polovinu těžší. Pokud by se vám vakoveverky zalíbily natolik, že byste je chtěli mít doma, měli byste vědět několik základních informací.

„Zájemce o chov by měl myslet na to, jestli se jim dokáže věnovat večer, protože jsou to noční zvířata, která se probouzejí mezi osmou a desátou hodinou večerní,“ říká chovatelka Kristýna Staníková.