Topit plynem v místě bez plynové přípojky? Jde to, víme jak

Prodejci kotlů i dodavatelé plynu upozorňují záměrně klienty na možnost nákupu kondenzačních kotlů, jejichž výkon přesahuje 100 procent. „Kondenzační kotle využívají i tu část tepla, jež je u klasických zařízení odvedena do ovzduší. Zde máme na mysli horkou vodní páru vzniklou spalováním plynu, která ve výměníku kondenzuje a ohřívá topnou vodu. Kondenzační kotel má tak vyšší pořizovací náklady, které se ale přibližně v horizontu 5 let vrátí zpět, díky úsporám za spotřebu plynu,“ vysvětluje Jan Kovalský ze společnosti Energie ČS.

„Do bytu, v němž většinou nenajdeme žádnou technickou místnost, je ideálním řešením kotel závěsný. Instalovat se dá například do chodby nebo koupelny. Konkrétní polohu pak většinou určí umístění komínové šachty, která se využívá pro odtah spalin a přívod vzduchu,” doplňuje Jiří Bonk ze společnosti Wirtuuu.