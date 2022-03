Šetřete vodou a chraňte její kvalitu

„Pro dezinfekci je vhodnější používat prostředky s aktivním kyslíkem místo těch s obsahem chlornanu, ale to je spíše zdravotní hledisko,“ poznamenává.

Jak na to

Odstřikující vodu v koupelně zastaví zástěna Jak na to

„Ruční přístroje by měly disponovat tlakem ideálně 3 až 4 bary. Důležitým kritériem je i udržení úrovně tlaku páry po celou deklarovanou dobu. U parního čističe je zásadní teplota a rychlost páry na výstupu,“ vysvětluje Jana Bezoušková, specialistka z firmy Karcher.

Výhodou páry je, že se dostane i do těžko dostupných míst, do rohů a spár. Opravdu efektivního čištění docílíme s párou o 100 °C co nejblíže k povrchu.