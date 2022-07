Rekonstrukce pomocí náplasti? Mladý pár má z provedených oprav noční můry

Situace, do které se dostala tiktokerka Shelly, je noční můrou většiny lidí, kteří se musí narychlo přestěhovat do nového domova, který si navíc z časových důvodů neměli šanci na vlastní oči prohlédnout.

Shelly se kvůli změně místa zaměstnání musela v krátkosti přestěhovat společně se svým mužem, ale také s dítětem a manželovou maminkou a několika psy a fretkami. Dům v texaském San Antoniu si z nedostatku času pořizovali přes internet. Jednali pouze s místním realitním agentem, který na jejich žádost poslal do domu inspektora nemovitostí, aby stav objektu ověřil.

Brzy poté začala Shelly narážet na rozličná nemilá překvapení. Chybějící kování na oknech, dveře vsazené do pouzdra, ale bez možnosti je otevřít, nedotažené lišty u země až do rohů... To jsou jen některé z nedostatků, které postupně doma odhalovala.