Proměňte starou půdu na stylové podkroví

Prvním krokem před budováním podkroví by mělo být kontaktování odborníka – projektanta, který zhodnotí stav dané střešní konstrukce a doporučí další postup. Je třeba se podívat na více stavebně-technických faktorů, kterými jsou mj. sklon střechy, stav krovu, světlá výška místnosti, možnost vedení potrubí. Pro jakékoli další úkony je nezbytný stavební a technický posudek. Pokud plánujete změnit prostor pod střechou na obytný, počítejte s tím, že budete potřebovat stavební povolení. Je lepší svěřit žádosti o všechna povolení do rukou odborníků. Ušetří to nejen čas, ale i spoustu nervů.