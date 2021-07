Ozdobte si noční zahradu světly různých tvarů i barev

Výběr konkrétního typu nízkonapěťového systému. Existují totiž dva, 12- a 24voltový. Který bude ten pravý? To záleží na velikosti rozvodů. Jestliže je mezi zdrojem a světlem vzdálenost do 10 m, postačí 12V systém. Pokud je instalace rozsáhlejší a složitější, vzdálenosti jsou více než 10 m, sáhněte po 24V systémech. „Kdybyste použili na delší vzdálenosti 12 V, světýlka by svítila jen slabě, nebo možná vůbec,“ uvádí Petr Kovář, odborník z oblasti elektro. Na vodiči totiž dochází k velkému úbytku napětí.