Jak si v klidu a bezpečí užít silvestr se psem a kočkou

„Nejhorším nápadem majitele je, že během svátků změní běžné složení stravy, kterou dává svému psovi nebo kočce, aby jim takzvaně přilepšil,“ říká veterinární zdravotní sestra Věra Čulková a varuje: „Metabolismus zvířat je nastaven na určité běžné složení krmné dávky a najednou ji majitel změní. To vede většinou pouze k jedinému - k zažívacím potížím zvířete.“

Pro ně jsou volné dny významné tím, že mohou být více se svými pány, a tak místo přilepšení v jejich krmné dávce stačí, když se jim budete více věnovat. To pro ně bude dárkem nejlepším.

Vánoční stromeček a dnes také stále častější vnější vánoční výzdobu domu má většina lidí u nás až do lednového svátku Tří králů. I na silvestra je dům opleten elektrickými girlandami a uvnitř září ozdobený stromek. To jsou dvě kritická místa pro psy a kočky.

Ale stržený světelný řetěz se pro zvíře může snadno stát pastí, do které se zamotá, v horším případě se na něm může i uškrtit.

Pokud si líznou vína nebo piva, není to žádná tragédie, přestože by se to stát nemělo. Ale převržená láhev s tvrdým alkoholem, který z podlahy malý pes nebo kočka slížou, pro ně může být smrtelným nebezpečím.