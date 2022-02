Dream Team - Mistři dílny: Na boudě pro velkého psa a pelíšku pro kočku si vylámalo zuby hned šest kutilů

Novým hostujícím členem dalšího dílu soutěžního pořadu pro kutily byla herečka, tatérka a koučka Kateřina Kaira Hrachovcová. Ta si pro červený a modrý tým připravila zadání, které všechny soutěžící oslovilo a potěšilo: „Budete vyrábět boudu pro psa a budu moc ráda, když to bude skoro jako pro mne,“ popsala svoji představu herečka.

„Měla by být hodně velká, aby byla útulná.“ Na židlích poroty ji pak doplnili i stálí členové, Kamila Douděrová a Šimon Caban.

„V podstatě jsem jen přeměřil vyzkoušenou boudu, kterou máme doma,“ přesvědčoval autor návrhu své kolegy, kteří se obávali, že je to příliš obyčejné a nezajímavé.

V červeném týmu nebyli dlouho schopni se domluvit. Zaujal až nápad na asymetrickou stavbu, ačkoli zůstal jen ve velmi hrubých obrysech s tím, že se bude dotvářet „za pochodu“. „Máme nějaký takový klasický baráček, který chceme pobít palubkami, a budeme to dolaďovat,“ nastínil Pavel.

Zatímco Ivana s Pavlem se pustili do výroby obvodových stěn, z nichž jedna byla otevírací, z dřevěných desek, Michal se ujal stavby základů a krovu z dřevěných hranolů a Gabriela seděla za šicím strojem a starala se o vnitřní zařízení boudy.

„V ložnici bude po celé ploše pelíšek, který dělám z polštářové směsi, aby se dal celý strčit do pračky,“ vysvětlila, a jen co stála základní konstrukce boudy, chopila se barev a válečku.

Rám asymetrického okna natřela načerno. Stěny hlavní části boudy, uvnitř níž byl situován pelíšek, byly obloženy dřevěnými palubkami, kterým ponechali jejich přírodní barvu, menší domeček tvořil kryté zádveří s krmnou stanicí, do jejíž boční stěny bylo zasazeno prosklené okno. Její stěny byly ponechány hladké bez obkladu a společně se štíty je natřela bílošedou barvou.

Truhlařina byla v hlavní roli i v modrém týmu, který měl svůj projekt vyměřený na středně velkého psa. Bouda měla tvar velké, nad zemí mírně vyvýšené truhly, v jejímž vnitřku jsou odděleny dřevěnou překližkou čtyři boxy: jídelní s miskami a zásobárnou na jídlo, vzdušná předsíňka, ze které se vejde do dobře odizolované ložnice.

Adam s Romanem a Lídou vyráběli dřevěný skelet, bedlivě měřili a řezali dřevěné desky i hranolky, Pavla si vzala na starost vypolstrovaný pelíšek s polštářky, které ladila do elegantní černé barvy.

Nedlouho před koncem časového limitu modří zjistili, že dřevěná deska, která jim zbyla na výrobu střechy, je příliš tenká a nedostačující, a tak jednu svoji vyhranou výzvu vyměnili za minutu ve skladě, ze kterého Adam dokázal vydolovat vše, co jim chybělo. Díky tomu mohli připevnit na panty solidní odklápěcí střechu.

„Podle zadání jsme vyráběli boudu pro opravdu velkého pejska,“ uvedla Gábina domek červených. „Má předsíňku, ve které si může cestou do pelíšku dát jídlo nebo pití.“

I když byly obě boudy opět ohromující, u Kairy prý rozhodla velikost a praktičnost. „Přitáhlo mě to srdcem,“ dodala herečka.

„Monty to nakreslil a vysvětlil mi, jak kočky fungují, abych to pochopila, pak jsme si rozdělili práci a sklad,“ popsala Ivana, jak na to šli.