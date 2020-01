Co nesmí chybět v žádné dílně domácího kutila

„Kutilskou dílnu zařizujte s rozmyslem. Základním prvkem je velký pracovní stůl, na který patří pevný svěrák. Pracovní místo musí být dobře osvětleno, a to nejlépe z více míst. Na přístroje, nástroje a materiál si pořiďte skříně, pevné přehledné regály a organizéry, které pomohou udržet pořádek. Prach, vodu a piliny uklidíte snadno průmyslovým vysavačem,“ radí hned na úvod Zlatko Slebodník ze společnosti Hornbach.

Důležitá je především jejich výška. Jednoduché pravidlo říká, že řemeslník má mít při vrtání či broušení materiálu upevněného v ponku loket ruky ohnutý do pravého úhlu.

Znamená to, že drtivá většina kutilů neupotřebí během svého života veškeré nástroje a nářadí a rovněž tak nemusí mít všechny v profesionální kvalitě.

V základní sestavě elektrických nástrojů by ovšem určitě neměla chybět vrtačka, akumulátorový šroubovák, bruska a pila. Vrtačkou je míněna dvourychlostní s příklepem, s níž lze pak vrtat do kamene i do kovů či panelů. Naopak šroubovák kutilové využijí pro rychlé, nenáročné vrtání a utahování šroubů a vrutů.