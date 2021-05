Bude Den matek, zkuste pro ně vyrobit jednoduché květinové aranžmá

Každý z nás nemusí být profesionální florista na to, aby zvládl vyrobit jednoduché květinové aranžmá. I s pár pomůckami a jen trochou zručnosti můžeme vytvořit opravdu hezký a vkusný dárek pro ženu.

Co si připravit

S přípravou začneme s mírným předstihem, některé věci budeme muset kupovat. Potřebovat budeme malý proutěný košíček, zelenou aranžovací hmotu (tak velkou, aby pokryla vnitřek košíčku), kus igelitu nebo igelitový sáček, stuhu a květiny s tuhým stonkem, ideálně se hodí například růžičky.

Květin budeme potřebovat o něco více, minimálně tolik, aby jejich květy zaplnily prostor nad košíčkem a nebylo do něj vidět.

Velmi hezké aranžmá lze vytvořit i s pomocí pár jednoduchých pomůcek. Foto: Profimedia.cz

K vlastní práci si pak připravíme nůž, kdo chce a má, může využít i zahradnické nůžky.

Zahájení s hmotou

Výrobu aranžmá začneme tím, že si upravíme velikost aranžovací hmoty tak, aby se dobře vešla do košíčku. Zároveň by jí ale neměl být příliš malý kousek, aby se do ní vešlo co nejvíce květin.

Na samém začátku si hmotu okrájíme tak, aby vznikl kousek dobře vkládatelný do košíčku. Foto: Profimedia.cz

Ořezaný kus hmoty dáme namočit. Zde pozor, při namáčení musíme projevit jistou trpělivost. Do misky si napustíme vodu a hmotu položíme na hladinu. V žádném případě ji nepotápíme, nemačkáme apod.

Kromě toho, že bychom mohli hmotu poškodit, by také nenasákla důkladně, uvnitř by zůstala suchá a květiny do ní zapíchnuté by zbytečně brzy oschly. Necháme tedy hmotu, aby nasákla sama, přirozeně. Tím, jak bude více a více nasáklá, bude klesat ke dnu. Až klesne zcela na dno, je připravená k práci.

Zelenou aranžovací hmotu nikdy nepotápíme a nestlačujeme pod vodu. Pěkně ji necháme, aby se nasákla vlastní rychlostí. Foto: Profimedia.cz

Aby voda z košíčku nekapala, vložíme aranžovací hmotu do igelitu nebo malého sáčku. Foto: Profimedia.cz

Po nasáknutí kus hmoty vložíme do připraveného sáčku, nebo jej obalíme ze spodní strany a z boků igelitem tak, aby se voda v košíčku z hmoty neuvolňovala a neodtékala. Hmotu v igelitu vložíme do košíčku. Eventuální kousky přesahujícího igelitu odstřihneme.

Květinová fáze

Abychom mohli začít zapichovat květiny do připravené hmoty v košíčku, musíme si nejprve upravit jejich výšku. Počítáme zhruba výšku košíčku plus květy, které by měly být několik centimetrů nad jeho okrajem. Hezky bude vypadat, když středové květy ponecháme o trochu výše než okrajové.

Květiny zkrátíme buď pomocí zahradnických nůžek, nebo pomocí ostrého nože, ideálně šikmým řezem.

Květiny do hmoty zapichujeme tak, aby jejich květy zakryly celý prostor nad košíčkem. Ideálně se snažíme vytvořit mírně vypouklý bochánek. Foto: Profimedia.cz

Pak již zapichujeme květiny do hmoty a snažíme se je umístit tak, aby nad košíčkem, z jehož obsahu by na konci nemělo být vůbec nic vidět, vznikl hezký, pokud možno mírně vypouklý bochánek květů.

Závěrečné dozdobení

Posledním krokem k dokonalému dárku je umístění stuhy na košíček. Ti zručnější jí mohou oplést ouško košíčku a vytvořit z ní ještě navíc mašli, nebo ji jen ponechat volně stočenou „do lokny”.

Kdo není až tolik zručný, může stuhu obtočit kolem košíčku pod jeho okrajem a opět zavázat na mašli. Výsledek bude v obou případech stát za to.

