V domě na kopci bydlí s Editou Plickovou i skřítci

Nedávno s nezaměnitelnými obrázky Edity Plickové (a notovými záznamy písniček Petra Drešera) vyšla velká kniha spisovatelky a básnířky Jaroslavy Pechové, která do realizačního týmu přizvala i skladatele hudby - Pohádky z louky k dětskému čtenáři totiž doprovází USB nosič s mluveným slovem a hudbou!

Inu - nová doba si žádá své a také dům naší hostitelky vypadá dnes částečně jinak, než když se s manželem pustili do jeho výstavby.

„Vyrůstala jsem v Rudné u Prahy - v domě se zahradou - a bydlení v pražském paneláku jsem moc ráda neměla. Tady jsme si dopřáli zařídit to skoro tak, jako na chatě - dřevem obložené stropy i stěny, krb... Svého času jsme rádi také chatařili.”

Původní, klasický krb v obývacím pokoji byl časem nahrazen krbovou vložkou s kachlovými obklady. Výhřevnosti pro celý dům napomáhá i to, že je po vystavění na novém místě šikovně oboustranný a jeho zadní část je přístupná i z předsíně u schodiště.

„Bydleli jsme asi šest let na Petřinách, kde jsme měli dvě místnosti a kuchyň a zkrátka jsem se tam necítila dobře. Dcery ale už vyrůstaly tady.

Manžel byl z Červeného Újezdu, dnes už je to také pomalu příměstská část, ale tenkrát to byl opravdu venkov. Jako Rudná. Rozhodli jsme se v Praze stavět a podstoupili tím velkou anabázi (dodnes si pamatuji, že jsme si tenkrát půjčili sto třicet osm tisíc...) s dobrým koncem.

„Bylo to ohromné. Vychovala jsem děti při tom, že mi seděly na stole a koukaly, jak maluji. Pohádky dcerám vyprávěla a četla moje babička. Pravda, měli jsme tu úkryty, kde bydleli skřítci...“

Teresa Schel jezdí do divadla z malebné chalupy na návsi

Teresa Schel jezdí do divadla z malebné chalupy na návsi Jak bydlí VIP

„Držívala jsem si pracovní dobu. Když ráno všichni odešli, sedla jsem si na celé dlouhé dopoledne ke stolu, tak do dvou tří hodin. A pak jsem se vrátila vařit do kuchyně. Držela jsem si režim a občas sedávala ke stolu i v osm večer a malovala dlouho přes půlnoc. Někdy byly šílené termíny, ale užívala jsem si to.