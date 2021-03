Tomáš Magnusek zvládá s přehledem více profesí

„Nemusíte se bát, chodím každý týden na kontrolní stěry, a právě jsem se vrátil. Hlídám se, protože jsme měli natáčecí dny a dokončovali film Stáří není pro sraby, a ještě pravidelně navštěvuji klienty naší sociální služby – osobní asistence v domácí péči. Mám na to vzdělání a sdružení jsem založil, už když mi bylo dvaadvacet, tak v tom pokračuji i nyní. Dnes to má další význam už jenom s donáškou obědů a nákupů,“ drželi jsme s Tomášem ještě chvíli téma jídla a popíjeli čaj s medem.

Jeho dům v zatáčce při pohledu přes plot nevypadá až tak prostorný, ale interiér přistavěného a zrekonstruovaného domku je šikovně vymyšlený. Všichni ze čtyřčlenné rodiny tu mají své „území“ a také kuchyň není nijak ošizená. Navíc má okno do zahrady. Do zelené – do zadní části pozemku se vstupuje i francouzskými dveřmi přes terasu z prostorného obývacího pokoje.

Vedle krbu, televize a velkorysého sezení se našlo místo i na stolní fotbálek. Náš hostitel to myslí se sportem opravdu vážně, chtělo by se zažertovat, ale je pravda, že v malém hostinském pokojíku přibyly i činky.

„Musím si pořád hlídat porce jídla, jím hodně zeleniny a pohyb je samozřejmě stále důležitý, pořád. Chůze, chůze. Rodiče bydlí asi pět kilometrů od nás, tak tam a zpátky chodívám pěšky. A jím naposledy v pět. Na to, kolik věcí jsem stačil dotáhnout do konce, tak na vlastní životosprávu mi vůle nezbývala. Nakonec to přišlo samo a rozhodl jsem se něco dělat. Dnes si hlídám, co si dám do pusy, a zdroj je také důležitý…“