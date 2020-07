Skleněný dům v horách má nejen skvělý výhled, pro mnohé i vysněnou adresu

Kanadský herec Will Arnett si v roce 2013 pořídil dům v horách nad Beverly Hills. Tato část města se jmenuje pro nás trochu nezvykle - Beverly Hills Post Office. Znamená to, že se tamní obyvatelé hřejí na výsluní slavného směrovacího čísla 90210, ovšem v praxi je to asi tak všechno.