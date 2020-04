Půdní království Jana Kasla

Nějaký čas to trvalo, ale čekání se vyplatilo,” pochvaluje si pan architekt, který v pohodě odmítá využívat výhod důchodového věku.

„Někdy je toho moc, ale samotné projektování je pro mě pořád opravdovou radostí, a nakonec i relaxem. Na rozdíl od jednání s úřady o stavebních povoleních... V kanceláři jsem se obklopil samými mladými kolegy. Nabíjí to a člověk má pocit, že ho i méně bolí záda.”

Dnes je hlavně důležité mít pohromadě všechna razítka - od všech dotčených orgánů... To ale může trvat i roky. Natolik dlouho, že z krásného projektu zbude po kolaudaci torzo. České stavební právo je především 'procesní' a až tak nehledí na výslednou kvalitu. Vlastně začnete stavět a projekt je už zastaralý. Náš byt jsem se snažil navrhnout nadčasově a dnes už vím, že některé věci bych udělal jinak. Už jenom jak se mění materiály...”

„A ještě do snahy o nový a lepší stavební zákon vstupují aktivisté a některá média s tím, že jej píšou developeři a těmi nálepkami ničemu nepomáhají. Přitom změnu systému povolování chtějí snad úplně všichni.”

„S manželkou Terezií jsme oba z Bubenče a už před sedmnácti lety jsme se tam chtěli společně vrátit - já jsem po rozvodu prodal nově dokončený dům a za mou půlku plus úvěr jsme měli finance na rekonstrukci půdy. Chtěli jsme velký vzdušný prostor s terasou, na které je možné ráno snídat. To je moje představa o půdním bytě.

Nebylo vůbec snadné takové místo sehnat. Naštěstí to bylo v roce 2003, takže za ty peníze šlo ještě něco pořídit. Při dnešních cenách stavebních prací by to bylo úplně jinak. Nic jsem si během své veřejné kariéry neodklonil...”