Pražská vila Kurta Gebauera - pohádkové místo plné soch a obrazů

„Na to, zda by měl koupit vedlejší dům, se mě Václav Havel zeptal na jedné ze schůzek v Lánech, na kterých se scházívaly skupiny lidí různých oborů. Jako prezident musel stále něco mluvit, tak se musel také něco dovědět,“ vzpomněl Kurt Gebauer.

Retro vzpomenutí je i jeho současná, pozoruhodná a dosud nejucelenější výstava sochařské části autorova díla ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze, která potrvá až do 10. ledna 2021.

Jsem Pražák jak Brno, narozen jsem v Hradci nad Moravicí, tady se ale motám od mládí, kdy jsem po kamenické škole v Hořicích opravoval pražské památky. Do Hradce nad Moravicí je daleko, je to u Opavy, ale vracím se tam, jak je možno, mám tam malý byt v paneláku po mamince. V současnu tam dělám na projektu dokončení parku u nádraží, který jsem začal před pětatřiceti léty.“

„Kvůli tomu, že tam jednou za rok přistál s vrtulníkem prezident Husák, udělali z panelů přistávací plochu! Tenkrát jsem proti tomu protestoval. U všech stupňů památkářů i u tehdejšího ministra kultury. Ten ale odpověděl, že je to tam tak dobře a výhledu ze zámku ty stavby nevadí...

Bylo to paradoxně jednodušší než dneska, protože jsem přesně věděl, u koho a na koho si stěžovat. Sice mi to nebylo nic platné, ale s dnešními úředníky placenými z našich daní nezmůžete kolikrát o moc víc a někdy zůstává rozum stát, když škodí třeba už i ten nejnižší úředník a ti vyšší se bojí, aby nepřišli o džob kvůli správnému rozhodnutí.

Z bytu 3+1 ve druhém patře vilového domu je vlastně ze všech oken do všech stran vidět na koruny stromů. A paní Libuše má pracovnu ve „13. komnatě“, do které se vchází dveřmi, které vypadají téměř stejně jako dveře do skříní ve vestavěné stěně. Kurt Gebauer je rád, že se jeho žena „také trochu stará u compu o administrativu.”