Pavel Malina sousedí s bratry na rodné hroudě

„V náchodské hudebce vedu kapelu 60+. Je to výborný projekt a hrajeme vše – od country po rockovou muziku. Učím individuálně i děcka. Pomáhá mi to přežít poslední období, ale na druhé straně musím říct, že jsem od státu dostal peníze jako hudebník a nemohu si stěžovat. A také mi pořád někdo nosí nástroje k opravení až sem domů. Už nechci nikdy nikam nic stěhovat. Dveře z dílny rovnou ven jsou praktické i pro nakládání nástrojů, když jedeme na koncert.”

„Narodil jsem se tady a žil asi do deseti let. Když se naši rozvedli, vzala nás máma do Náchoda, který je dva kilometry za kopcem.

Výhodou bydlení tady je samozřejmě i to, že se nás sem hodně vejde a jsme tři z kapely pohromadě, takže sedneme do jednoho auta a jedeme hrát. Ještě k nám patří Pavel Peroutka, který je také křtěný Metují, ale ten bydlí u Prahy.”

Asi je to opravdu unikátní, vrátit se po skoro čtyřiceti letech, připouští Pavel a dodává: „Luboš měl podobný příběh a jsme tu zase všichni tři. Bylo vtipné, jak jsem přicházel na to, že na místech místních úředníků jsou moji kamarádi nebo spolužáci z mládí. Po návratu jsem měl velmi rychle pocit, jako bych nikdy ani neodešel.

Baví nás chodit ven do přírody, a teď chodím často s pilou do našeho lesa – kvůli kůrovci. Tak si zpracovávám rovnou dřevo na topení. Jinak je tu všude podlahové topení, kterým temperuji. Ale kamna – italské Nordiky – to tu vyhřejí krásně. Narazil jsem na ně i u kamarádky, za kterou jezdíme do Itálie a má přesně ty samé Nordiky,“ usmívá se ctitel přírody a vyznavač indiánské kultury a romantiky Divokého západu.