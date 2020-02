Nejbohatší muž současnosti si koupil nejdražší sídlo v Los Angeles

Součástí domu, který koupil Bezos, je pozemek o výměře 3,8 hektaru. Samotná nemovitost, jak lze z názvu vydedukovat, je pojmenovaná po Jacku Warnerovi, šéfovi studia Warner Bros, jenž ji stavěl od konce 20. let minulého století a dokončil ji v roce 1937.

Sídlo má původní dřevěné podlahy, které byly dovezeny z Evropy a jsou to údajně tytéž dřevěné podlahy, na nichž měl žádat císař Napoleon o ruku svou budoucí choť Josefínu. Také dřevěné obklady na stěnách jsou historické, pocházejí z 18. století a skleněný lustr je z dob anglického krále Jiřího III. (1738 - 1820). Z počátku 19. století jsou francouzské tapety v jídelně a v promítací místnosti jsou do vestavěných knihoven sahajících od podlahy až ke stropu umně zakomponované tajné páčky a jiné části, jejichž pohnutím lze například odhalit projektor či stáhnout promítací plátno apod.

Bezos, jehož majetek je v současnosti odhadován na 131 miliard dolarů, vlastní nemovitosti po celém světě, a tak zatím není zcela jisté, zda bude právě v Beverly Hills trvale bydlet. Podle listu New York Post ale společně se svou přítelkyní Lauren Sanchezovou hledali dům v Los Angeles celý minulý rok a systematicky tam navštěvovali místní rezidence, aby si je prohlédli a eventuálně nějakou vybrali. Nyní je tedy zřejmé, že se nakonec rozhodli pro to nejdražší, co na prodej bylo.