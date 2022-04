Lucie Božková při zařizování nespěchá

Byt má něco přes sto plošných metrů a samozřejmě se začíná ukazovat, že pokojík navíc by byl dobrý. Nejstarší syn je ve svém území, dva mladší bráškové se vejdou do jednoho pokoje, který má samostatný vstup na terasu. Druhý je z obývacího pokoje.

„Když jsme byt pořídili, tak měl jinou dispozici. Z předsíně vedla na jednu stranu krátká chodba ke komůrce na jejím konci (dnes je šatna hned za vstupními dveřmi z bývalé chodbičky). Na druhou stranu – do obývacího pokoje s kuchyní – vedly škaredé, prosklené a dvoukřídlé dveře, jak do obchodu…”

„Ty jsme odstranili a nahradili dřevěnou stěnou – originálním obrazem. Z druhé, také předělané, koupelny jsme nechali udělat průchod do původní šatny. Takže v zadní části bytu máme ložnici, svoji koupelnu a samostatnou šatnu. Vlastně takový samostatný apartmánek. Je to naše klidová zóna, do které kluci až tak často nechodí. Mají své pokoje vedle přes chodbu. Hrají si ale i v obýváku, kam se vejdeme pohodlně všichni. I k velkému jídelnímu stolu.“

Mnoho odkládacích ploch tu nemáme. Spíš zasunovací dveře a skříňky. To neznamená, že by si děti nebraly hračky i do obýváku, odkud je snadno ‚shrábneme‘. A v jejich pokojíčcích to žije svým životem,“ usmívá se paní Lucie, která to z bytu nemá daleko ani do firemního ateliéru v centru Brna. Koncept bydlení se podařil.